إيداع فوري 100000 زيادة رواتب للمتقاعدين مع معاش مارس 2024 ابشر واعرف موعد صرف راتب التقاعد شهريا

يتم البحث من قبل الممثلين المتواجدين بالعراق عن مصرف الرافدين الخاص برواتب المتقاعدين، حيث تقوم الوزارة المالية بتوضيح إصدار الزيادات الخاصة بالمتقاعدين بل قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتوضيح زيادة جديدة تخص سلم الرواتب بمبلغ يصل إلى مائة ألف دينار.

رواتب المتقاعدين في العراق خلال هذا الشهر مارس 2024

قامت الوزارة المالية بالإعلان عن موعد رواتب المتقاعدين في العراق، يعتبر من أول كل شهر من الأشهر الميلادية، فيوافق هذا اليوم أجازة رسمية مثل أول شهر 3 عام 2024 ويتم ذلك الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة المالية وتكون قدرها مائة ألف دينار، وجاءت الزيادة من قبل الوزارة التي وضحتها وتشمل كافة المستفيدين من جميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكنك معرفة رواتب المتقاعدين في دولة العراق من خلال هذه الخطوات وهي:

عليك أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي وهو الوزارة المالية.

ثم عليك الدخول من قبل الموقع وقم بتسجيل الدخول.

اكتب في هذه الخطوة الاسم وأيضًا كلمة المرور.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

عليك كتابة البيانات المطلوبة بأكملها.

بعد كتابة كافة البيانات اضغط على زر استعلامات وانتظر بضع دقائق حتى يظهر لك النتيجة.

الأوراق المطلوبة الخاصة بالمتقاعدين في العراق

نوضح أهم الأوراق التي تخص المتقاعدين حتى يتم الموافقة عليها ومنها: