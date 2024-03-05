فرصة ذهبية شقق الإسكان الإجتماعي 2024 قدم الآن والاستلام ع المفتاح كاملة التشطيبات

قدمت وزارة الإسكان المصرية مشروع مميز الإسكان والتعمير في جميع أنحاء الجمهورية من أجل الشباب بنظام تقسيط شهري وبدفع مبلغ من المال عند التقديم لحجز الوحدة السكنية، للحصول على شقة من الإسكان الإجتماعي من وزارة الإسكان في إحدى محافظات جمهورية مصر العربية يمكنك التقديم عبر موقع الوزارة ومن أبرز المدن الاسكندرية والقاهرة ومدن صعيد مصر، التقديم من خلال توفير بعض الأوراق والمستندات اللازمة.

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي

فتح حجز شقق خلال الفترة المقبلة ولكن يتبقى تحديد السعر فلا يمكن تحديده ألا بعد إنتهاء من البناء، فكل يوم تختلف سعر مواد البناء بسبب عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، هناك بعض المواقع التي يمكنك الحجز الشقق فيها، ومن مواصفات الشقق الإسكانية مساحتها تكون بين 70 إلي 90 متر، جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن مقترح تكميلي يتضمن 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وتكون المساحات تتراوح بين 89 إلى 93 مترًا مربعًا، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة العبور الجديدة وأيضًا في مدينة أسيوط الجديدة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لشقق الإسكان الإجتماعي