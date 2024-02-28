“لمتابعة مسلسل قيامة عثمان” .. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات بأعلى جودة HD

تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تبرز قناة الفجر كواحدة من أبرز القنوات الدرامية الجزائرية، حيث تقوم بعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التركية الدرامية، إلى جانب برامجها الثقافية المتنوعة وتقديم أخبار الرياضة والمسابقات، كما تعد القناة ناقلة رئيسية للأفلام الأجنبية المدبلجة بجودة عالية، بالإضافة إلى عرضها للمسلسلات الدرامية العربية المتنوعة.

ترددات قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12645

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: أفقي

ترددات قناة الفجر على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11034

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الاستقطاب: رأسي

كيفية ضبط تردد قناة الفجر

لضبط تردد قناة الفجر على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع هذه الخطوات بسهولة:

اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم الخاص بك.

اختر قائمة الخيارات من القائمة الرئيسية.

اختر خيار التثبيت اليدوي أو البحث اليدوي باستخدام الريموت.

حدد القمر الصناعي المناسب، سواء كان النايل سات أو عرب سات.

أدخل تردد قناة الفجر المذكور في الجدول السابق.

قم بملء المعلومات الأخرى كمعدل الترميز وتصحيح الخطأ.

اضغط على زر OK لتأكيد الإعدادات.

انتظر لبضع دقائق للسماح بتحميل التردد وحفظ الإعدادات.

بعد اتباع هذه الخطوات ستكون قد قمت بتحديث تردد قناة الفجر بنجاح، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة القناة بوضوح على جهاز الاستقبال الخاص بك.

مميزات قناة الفجر