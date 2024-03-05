زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية 2024 منحة رمضان بقيمة 100 الف دينار حقيقة أم شائعة؟

سبق ووفرت الحكومة العراقية برنامج الرعاية الاجتماعية والذي يقدم رواتب شهرية للفئات الأكثر فقرا وحاجة، كما يقدم للفئات التي لا تملك دخل شهري ثابت يُمكنها من مواجهة ظروف الحياة الصعبة وشراء المستلزمات الأساسية، ولأهمية تلك الرواتب لفئات كثيرة في العراق يثار التساؤل من مواطني العراق عند مدى توافر زيادة في رواتب الرعاية من عدمها.

حقيقة زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت الجهات المختصة في العراق أن ما تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي العراقية بشأن زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية للعام 2024 ما هي إلا مقترح فقط ولم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العراقية عن أي تجديد بشأن رواتب الرعاية ولا عن أي زيادة.

كيف استعلم عن راتب الرعاية الاجتماعية

توجد عدة خطوات للإستعلام عن راتب الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي المعنية بذلك الأمر وذلك كما يلي:

في البداية ادخل على موقع منصة مظلتي الالكتروني هنا.

ثم ارفع الشاشة لأعلى وانقر على مربع ” إبحث الآن”

ثم انقر زر البحث في النظام ” هيئة الحماية الاجتماعية”

بعد ذلك أدخل البيانات المطلوبة وانقر زر البحث.

وفي النهاية ستظهر أمامك كافة تفاصيل طلبك ومقدار راتب الدعم.

قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية التي تصرف للفئات المستحقة في كافة أنحاء العراق والتي جاءت على النحو التالي: