من هنا.. جهز ورقك واعرف التخصصات المطلوبة في مسابقة” 30 ألف معلم ” الجديدة 2024 + شروط التسجيل في المسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. تعيين مدرسين مواد جدد!!

قامت وزارة التعليم المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإدارة والتنظيم بتحديد مجموعة من المعايير التي ينبغي أن يلتزم بها الخريجين الذين يودون التقديم في المسابقة المخصصة لتوظيف 30 ألف مدرس وذلك بعدما ازداد الاستفسار من الخريجين حول الشروط والمؤهلات اللازمة للتقدم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، والتي لاقت اهتمامًا ملحوظًا وتصدرت نتائج البحث في جوجل بما يرتبط بمسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة لعام 2024 حيث الكثيرون يتطلعون لمعرفة تفاصيل هذه المسابقة، بما في ذلك المتطلبات اللازمة للالتحاق بالمسابقة و شروط القبول، وتوقيت البدء وفيما يلي، سنوافيكم بالمعلومات المتعلقة بكل هذه التفاصيل.

شروط التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم

يتوجب على الشخص الراغب في التقديم أن يحمل الجنسية المصرية.

بالإضافة إلى أن يتمتع بسجل سمعة حسنة.

من الضروري أن لا يكون قد صدر بحقه حكم سابق بجريمة جنائية أو بعقوبة تحد من حريته على خلفية جريمة تنتهك الشرف أو النزاهة، إلاّ في حالة إعادة الاعتبار إليه قانونيًا.

بالإضافة إلى أنه لا يجب أن يكون قد تم طرده من العمل سابقاً بناء على قرار تأديبي قاطع إلا إذا مرت مدة لا تقل عن أربع سنوات على هذا القرار.

وأن لا يتجاوز عمر المتقدم خمسة وثلاثين عاماً عند تاريخ نشر الإعلان.

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على شهادة في إحدى المجالات المطلوبة التي تتوافق مع الشواغر المعلن عنها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون التقدير الإجمالي للمرشح أقل من جيد ويتم التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم

بعد أن طرحت تساؤلات كثيرة حول الشروط الواجب استيفاؤها، وميعاد إجراء المسابقة والأحكام الخاصة بالتسجيل أصدرت وزارة التعليم إعلاناً عن المؤهلات المطلوبة وكان من المتوقع أن تنطلق المسابقة في شهر يناير من العام الحالي 2024، والهدف منها هو توظيف حوالي 11400 معلم مساعد للفصول الدراسية، بينما سيتم أيضاً توظيف ما يقرب من 18886 معلماً مساعداً لمختلف المواد الدراسية وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أما بالنسبة للمؤهلات المطلوبة في المسابقة الجديدة لقطاع التربية والتعليم والتي تهدف إلى تعيين 30000 معلم، فهي كما يلي: