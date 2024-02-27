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اكواد صالحة.. مجانا رموز استرداد ” شدات ببجي PUBG “عدد لا نهائي حتى UC 8100 شدة كود تسليم فوري + طريقة الشحن بالـ ID .. مستني ايه!!

رموز استرداد شدات ببجي PUBG

Mohamed Mostafaمنذ 11 دقيقة
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شدات ببجي
شدات ببجي

يوجد العديد من الإجراءات الضرورية التي ينبغي تنفيذها لكي يتم إضافة شدات ببجي بكمية 8100 Uc وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:
1. الوصول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاص بلعبة ببجي من خلال النقر هتا.
2. يتطلب تسجيل جميع بيانات الفرد بما في ذلك الهوية الخاصة بالمشارك في لعبة ببجي والشفرة أو الكود المستخدم للاسترجاع، إلى جانب الكود المصور الذي يُثبت أن المستخدم ليس برنامجًا آليًا.
3. يتم النقر على زر redeem.
4. يتم بهذه الطريقة تحميل رصيد النقاط إلى حساب اللعبة الشخصي.

رموز استرداد شدات ببجي PUBG
رموز استرداد شدات ببجي PUBG

رمز استرداد uc شدات ببجي مجانا 2024

توجد مجموعة رموز يُمكن الاستعانة بها للحصول على نقاط uc في لعبة ببجي دون مقابل، وهذه الرموز متاحة كما يلي:

  • • UCBYSD3850.
    • BBVNZBZ4M9.
    • DKJU5LMBPY.
    • UCBYSD800.
    • UCBYSD800 – 800 UC.
    • DKJU8LMBPY.
    • BBKRZBZBF9.
    • S78FTU2XJ.
    • BMTGZBZBKQ.
    • UCBYSD8100 – 8100 UC.
    • BIFPZBZKBE.
    • NEHZBZ9VX.
    • BBVNZBZ8M10.
    • BAPPZBZXF5.
    • BAPPZBZXF8.
    • LEVKIN1QPCZ.
    • MEZARCIEID.
    • BCAHZBIZ88B.
    • BAPPZBZXF5.
    • DOCHEID.
    • BBKVZBZ6FW.
    • UCBYSD1900.
    • EKJONARKJO.
    • BBKTZEZET8.
    • GOODMORNING.
    • UCBYSD5800 – 5800 UC.

  • رموز استرداد شدات ببجي PUBG
    رموز استرداد شدات ببجي PUBG

بذاك القدر نكون قد اختتمنا موضوع المقال الذي كشفنا من خلاله عن المراحل المتبعة لإرسال شدات ببجي مجانا، وبيّنا أيضاً الأكواد التي يتم استعمالها لتعبئة الشدات بشكل مجاني، وقد شرحنا بالتفصيل الإجراءات الواجب اتباعها لعملية الشحن.

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Mohamed Mostafaمنذ 11 دقيقة
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