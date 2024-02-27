50 سلعه سعرها بقى في الأرض.. الأسعار نزلت متخليش التاجر يضحك عليك.. إنخفاض حاد في أسعار السلع الغذائية بعد تراجع الدولار

يريد الكثير معرفة أسعار السلع الغذائية بعد تراجع الدولار حيث تم الإنخفاض على أكثر من 50 سلعه غذائية، حيث شهدت الأسواق المصرية تراجعًا كبيرًا في أسعار السلع والمواد الغذائية اليوم، إثر الإعلان عن صفقة استثمار ضخمة في مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث يُسلط هذا التقرير الضوء على التراجع في أسعار السلع والمواد الغذائية بعد الكشف عن تفاصيل الصفقة الكبيرة بحسب بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية بعد تراجع الدولار

شهدت أسعار الأرز السائب انخفاضًا اليوم إلى 32.52 جنيه، بتراجع تقدر بنحو 0.58 جنيه للكيلو عن أسعار اليوم السابق البالغة 33.1 جنيه للكيلو، وفقًا للبوابة الخاصة بالأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

تم تسجيل تراجع في سعر السمسم الأبيض إلى 162.94 جنيه، بانخفاض 5.6 جنيه للكيلو عن أسعار اليوم السابق التي بلغت 168.54 جنيه للكيلو، وفقًا للبوابة الخاصة بالأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفض سعر الذرة البيضاء إلى 16.321 جنيه للطن، بتراجع تقدر قيمته بنحو 118.57 جنيه، مقارنة بأسعار اليوم السابق، وفقًا للبوابة الخاصة بالأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء

سجل سعر زيت عباد الشمس انخفاضًا إلى 100.04 جنيه لكل لتر، بتراجع تقدر قيمته بنحو 1.64 جنيه عن أسعار اليوم السابق، وفقًا للبوابة الخاصة بالأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سجلت أسواق المكرونة تراجعًا بنسبة 1.1% اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 31.48 جنيه.

شهدت أسواق الشاي تراجعًا بنسبة تزيد عن 2%، حيث سجل متوسط السعر 12.45 جنيه للعبوة البالغة 40 جرامًا.

سجل سعر العدس الأصفر تراجعًا بنسبة تفوق 2% اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 70 جنيهًا.

تراجع أسعار الخضراوات اليوم