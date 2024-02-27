خدمات مصرفية مجانية.. خبر زي السكر على الصبح.. عاجل.. مفاجأة سارة من البنوك لملايين العملاء.. تستمر 24 يوما

تستعد البنوك في مصر لتقديم خدمات مصرفية مجانية وخاصة اعتبارًا من الثامن من مارس القادم وحتى نهاية الشهر، ضمن جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل في جميع المحافظات وتوسيع نطاق التواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع.

البنوك المصرية تستعد لتقديم خدمات مجانية

تأتي الخدمات المصرفية المجانية من البنوك في مصر ابتداءً من الثامن من مارس، وهو يوم يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويشكل ذلك جزءًا من مبادرات الشمول المالي التي يدعمها البنك المركزي المصري، يُرصد فيما يلي ملامح الخدمات المجانية المتاحة خلال الفترة من 8 إلى 31 مارس.

الخدمات المصرفية المجانية لدعم الشمول المالي

استمتع بفتح حساباتك الجارية أو التوفير بشكل مجاني تمامًا.

احصل على محفظة إلكترونية بدون أي تكلفة إضافية.

قم بطلب بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون أي رسوم أو حد أدنى.

افتح حسابًا لشركتك أو نشاطك الاقتصادي بدون تكلفة، بالإضافة إلى فتح حساب شمول مالي مجانًا.

احصل على حسابات خاصة بالشباب بدون أي تكلفة.

استلم بطاقات الخصم المباشر دون دفع أي رسوم.

استفد من إعفاء بعض الحالات من تكلفة بطاقات الائتمان.

تفاصيل عن الخدمات المصرفية

الخدمات المصرفية تشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي يقدمها البنوك والمؤسسات المالية. تشمل هذه الخدمات.