“اللي غلط هنحاسبه ونسحب الترخيص”.. تحذير شديد اللهجة من وزير التموين لأصحاب المخابز بسبب رغيف الخبز واصحاب البطاقات التموينية.. كله في مصلحة المواطن!!

قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه تعليمات لمديري الإدارات التابعة له بضرورة تنظيم حملات تفتيش يومية على الأفران للتحقق من مستوى جودة الخبز الذي يتلقى الدعم كما طلب بأهمية إنشاء فرق عمل في كل مديرية للتحقق من تصنيع الخبز المدعم بجودة ممتازة موضحاً أن العناية بنوعية الخبز المدعم تخفض من معدلات الخسائر والتبذير.

تحذير من وزير التموين لأصحاب المخابز

في لقائه مع مدراء الإدارات شدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على أن الحكومة تخصص دعماً قدره 90 مليار جنيه سنوياً لرغيف الخبز مع التأكيد على أهمية هذا الاستثمار وضمان وصوله إلى المواطنين على شكل خبز عالي الجودة ومميز كماأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة أن يوجه مديرو المديريات تحذيرات متتالية بدءًا بالإنذار الأول ثم الثاني ومن بعده الثالث إلى المخابز التي تخالف القواعد بعدم إنتاج خبز مدعم وفق المعايير المطلوبة مشيرًا إلى أنه في حالة عدم الامتثال لهذه التحذيرات، سيتم إلغاء الترخيص الممنوح لها.

الغرف التجارية والتموين واتحاد القطاعات الصناعية

أشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية وأعضائه وكذلك اتحاد الصناعات المصرية، لتقيدهم بما تم الإجماع عليه من تقديم السلع ضمن المبادرة بسعر التكلفة دون إضافة أي ربح وينطبق هذا الالتزام على مجموعة من سبع فئات سلعية تضم الفول والعدس والأرز والسكر والزيت والمكرونة ومنتجات الألبان والأجبان، ضمن مواصفات معينة يقوم القطاع الخاص بإنتاجها وتوزيعها عبر شركاته كما تتوفر هذه السلع في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنوعة، وذلك في مختلف المحافظات عبر قنوات التوزيع المتنوعة.