استعلم عن اسمك الان..أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر مظلتي

الآن، يبحث آلاف الأشخاص عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة “مظلتي” وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يشهد الموقع حاليًا إقبالًا كبيرًا من الزوار الراغبين في التحقق من توفر أسمائهم ومعرفة موعد صرف الدفعة السابعة، يأتي هذا البحث في ظل انتظار طويل للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الدفعات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشكل فترة تزايد الاحتياجات المالية للمصروفات الضرورية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الضرورية للتأهل للحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث أكدت أن عدم توفر أي شرط من هذه الشروط يمنع المتقدم من الاستفادة من الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطن البسيط، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء الذي يشهده البلد، وتشمل هذه الشروط:

أن يكون المتقدم للرعاية من جنسية عراقية.

أن يكون المتقدم مقيمًا بإقامة كاملة في العراق.

ألا يكون لديه أي عقارات تملكها.

ألا يكون لديه أي سجلات تجارية.

ألا يتلقى أي معاش أو دعم آخر من الحكومة.

أن يتألف أفراد الأسرة المتقدمة من لا يقل عن أربعة أفراد.

أن يكون عمر المتقدم من الرجال بين 18 و60 عامًا.

أن يكون عمر المتقدمة من النساء بين 15 و55 عامًا.

وتأتي هذه الشروط بهدف ضمان توجيه الدعم الاجتماعي للفئات الفعالة في المجتمع وتلبية احتياجاتها بشكل فعّال، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المساواة وتحسين ظروف الحياة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أولاً، يرجى زيارة منصة “مظلتي” الإلكترونية عبر الرابط المخصص.

ثانياً، قم باختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية المتاحة على الصفحة الرئيسية للمنصة.

ثالثاً، حدد أيقونة الوجبة السابعة من بين الخيارات المتاحة.

رابعاً، قم بإدخال محافظتك التابعة لها واسمك الكامل في الحقول المخصصة.

خامساً، اضغط على كلمة “الاستعلام” للبحث عن اسمك ضمن قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

ستكون لديك إمكانية تحميل الكشوفات الخاصة بالأسماء بصيغة bdf في حال وجود اسمك ضمن المشمولين.

إذا لم تجد اسمك ضمن القوائم، فهذا يعني رفض طلبك للحصول على الرعاية الاجتماعية، في هذه الحالة، يمكنك تقديم تظلم للجهات المعنية لمراجعة قرار الرفض وتوضيح أوجه الاعتراض الخاصة بك.