بعد زيادة الرواتب 100,000 دينار.. وزارة المالية تعلن عن سلم رواتب المتقاعدين العراقيين 2024

بعد الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية والتي تم تطبيقها في راتب فبراير لعام 2024، تم إجراء تعديلات على سلم رواتب المتقاعدين العراقيين، قد قامت الوزارة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وتم صرف الزيادة بشكل مستمر مع رواتب التقاعد في الدولة، توضح الوزارة أن الزيادة تبدأ من مبلغ 100,000 دينار عراقي، ولكن تخضع لشروط وضوابط محددة، تشمل الزيادة جميع المتقاعدين الذين كان راتبهم أقل أو يساوي مليون دينار عراقي قبل تطبيق الزيادة، ومن المهم أن يتم فهم أن الزيادة لا تشمل أولئك الذين يتقاضون رواتب أكثر من مليون دينار عراقي شهريًا.

سلم رواتب المتقاعدين العراقيين 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن تعديل سلم رواتب المتقاعدين العراقيين بعد الزيادة الأخيرة المطبقة في البلاد. وقد تم توضيح التعديلات كما يلي:

تمت زيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ 100,000 دينار عراقي لكل من كان راتبهم مليون دينار أو أقل.

على سبيل المثال، إذا كان أحد المتقاعدين يتقاضى 400 ألف دينار عراقي، فإن راتبه بعد التطبيق الفعلي للزيادة سيصل إلى 500 ألف دينار عراقي، وهكذا حتى الحد الأقصى المحدد.

أكدت الوزارة أن هذه الزيادة لا تشمل أولئك الذين يتقاضون رواتب تزيد عن مليون دينار عراقي، وبناءً على ذلك، تم صرف رواتبهم في شهر فبراير لعام 2024 دون أي زيادة من قبل الوزارة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراقيين 2024

للاستعلام عن عن رواتب المتقاعدين العراقيين 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية: