الفراخ رخصت.. إلحقي إشتري وخزني قبل رمضان أسعار الدواجن اليوم فبراير 2024 في الأسواق

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم بعد ارتفاعها في الفترة الأخيرة، حيث تشهد انخفاض كبير منذ أربعة أيام، ومن ثم تعد هذه بشرة سارة لجميع المواطنين، كما يمكنك تخزين الفراخ في هذه الأيام استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وقد يستمر النزول كل يوم بمعدل يتراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهًا، وتعتبر هذه بداية مبشرة في هبوط أسعار الدواجن. لذا سوف نتعرف في هذا المقال على أسعار الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

تختلف أسعار الدواجن من مكان لآخر، ومن ثم شهد العديد من المحافظات انخفاض في أسعار الدواجن، وذلك أدي إلى إقبال المواطنين على الشراء وذلك لتخزينها لرمضان المبارك، حيث يقوم العديد من الأفراد بعمل موائد الرحمن والعزومات الأسرية، لذلك يبحث الكثير عن الأسعار حتى يتمكن من شرائها بسعر رخيص، وهذه أسعار الفراخ اليوم:

سجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة من 90 إلى 91 جنيهًا، وذلك بعد تسجليها 94 جنيهًا، ومن ثم يصل السعر إلى المستهلك ما بين 99 إلى 103 جنيهًا وذلك بحسب كل منطقة سكنية.

أما سعر الفراخ الساسو يصل إلى 108 جنيهًا في أرض المزرعة، ومن ثم يصل إلى المستهلك 110 جنيهًا وقد يختلف السعر من منطقة لإخرى، وذلك بعد إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

ومن ثم يصل سعر الأمهات البيضاء إلى 75 جنيهًا.

كما يبلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم 32 جنيهًا بعد أن وصل إلى 37 جنيهًا.

أما سعر الكتكوت الساسو يصل إلى 13 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

يختلف أسعار البيض من مكان لآخر حسب كل منطقة، حيث سجلت سعر الكرتونة 152 جنيهًا في أرض المزرعة، وتصل للمستهلكين بسعر 180 جنيهًا، كما يبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيهًا حيث تصل للمستهلك 170 جنيهًا، وكذلك أيضًا يصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 154 جنيهًا في أرض المزرعة حيث يصل للمستهلك بسعر 185 جنيهًا.