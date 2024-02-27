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مجانا بدون حظر حسابك.. طريقة شحن شدات ببجي 2024 مضمونة 100%بـ ID مجانا
يتساءل الكثير من عشاق لعبة ببجي عن ما هي طريقة شحن شدات ببجي 2024 بكل سهولة من أجل مقاومة الأعداء في اللعبة وشراء الأسلحة والملابس وغيرها، كما توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها هذه اللعبة عن غيرها من باقي الألعاب الأخرى لأنها تتمتع بالإثارة والتشويق.
طريقة شحن شدات ببجي 2024
هناك طريقة شحن شدات ببجي 2024 من خلال الموقع الرسمي الخاص بها لشراء الأسلحة والملابس وغيرها وهذه الطريقة تكون كالآتي
- يمكننا شحن شدات ببجي على هذه اللعبة من خلال زيارة الموقع الخاص بها وهو وهوhttps://www.midasbuy.com/midasbuy/sa/homepage/pubgm
- سجل بعدها الدخول عن طريق إدخال الحساب الخاص بك.
- حدد كلمة شحن شدات ببجي.
- أختر طريقة الدفع التي ترغب بها.
- ستظهر صفحة تالية يطلب منك بها إدخال id الخاص باللاعب.
- عند الانتهاء من هذه الخطوات فسوف يتم شحن الشدات في الحال.
طريقة أخرى لشحن شدات ببجي من midasbuy
هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل شحن شدات ببجي من خلال موقع midasbuy وهذه الخطوات تكون كالآتي
- يمكن شحن شدات ببجي من خلال الدخول إلى موقع midasbuy من خلال زيارة هذا الرابط https://www.midasbuy.com/midasbuy/sa/homepage/pubgm
- سجل بعدها الدخول عن طريق إدخال بيانات اللاعب.
- سوف يطلب منك إدخال id الخاص باللاعب في المكان المخصص له وبعدها قم بإدخال كافة البيانات الأخرى المطلوبة.
- حدد مباشرة عدد الشدات التي ترغب في شحنها.
- عند دفع قيمة الشدات فسوف يتم تحويل الشدات الخاصة بك إلى حسابك في ببجي مباشرة.
- وبذلك يتم شحن شدات بابجي بطريقة مضمونة ومجانية.