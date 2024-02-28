هنا رابط كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الاخيرة في العراق لدى موقع نتائجنا

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf قد يبحث عنها الكثير من المواطنين العراقيين على تحميل قوائم بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة، من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة. لذلك يريدون من جميع المتقدمين معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. ولكن لم تقوم الوزارة حتى الآن بإعلان النتائج النهائية عن أسماء المقبولين لذلك سنذكر لكم في المقال كيفية التعرف على شروط وضوابط برنامج الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء العراق.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الاخيرة

جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء العراق لم تظهر حتى الآن، ولكن يمكن التعرف على كيفية الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. حيث وضحت وزارة العمل اليوم عن توفيرها الآن منصة مظلتي للتعرف على أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها أو إعلان النتيجة التي لم تظهر حتى الآن في عموم العراق، لذلك سنذكر اليوم الجميع بأهم الضوابط المطلوبة وطريقة الاستعلام كما يلي:

يقم جميع المتقدمين العراقيين بتسجيل الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

ويجب عليك بعد ذلك اختيار جميع أسماء القائمين على الرعاية الاجتماعية.

ثم قم باختيار الوجبة السابعة في حالة ظهورها بالضغط عليها.

ثم يجب عليك تنزيل قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية.

إذن يجب عليك البحث عن الاسم الذي تريد البحث عنه في كافة أنحاء العراق.

شروط الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في العراق

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفرت برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق بمزايا عديدة ولكن للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لابد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة للتعرف على الضمانات اللازمة للحصول على الدعم في عموم العراق كالآتي: