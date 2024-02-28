الآن لينك مظلتي كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات الوجبة الأخيرة لدى وزارة العمل

قد تستمر محاولات البحث من قبل المواطنين في العراق لأجل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك لأن هذا البرنامج يقدم الكثير من المساعدات الإنسانية والمالية لعدد كبير من الفئات الأكثر احتياجًا في البلاد، مثل الأرامل والمطلقات وكبار السن بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي حددتها وزارة العمل، وسيكون حديثنا اليوم في هذا المقال عن كيفية الاستعلام عن قوائم أسماء المواطنين المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى منصة مظلتي

لا يزال المواطنون في العراق يتساءلون عن موعد الإعلان عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، والجدير بالذكر أن وزارة العمل لم تعلن عن قوائم أسماء المقبولين حتى الآن، كما أنها لم تقم بتحديد موعد جديد يتم من خلاله الكشف عن قوائم أسماء المشمولين، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت قد أتاحت للمواطنين إمكانية الاطلاع على كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ويتم ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات التي سنذكرها لكم في السطور الآتية في مقال اليوم.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الخطوة الأولى هي الدخول إلى منصة مظلتي.

ثم يقوم المواطن بتحديد أيقونة الرعاية الاجتماعية ثم النقر فوقها.

بعد ذلك كتابة رقم الوجبة التي يريد المواطن الاستعلام عنها.

ثم يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات المطلوبة منه.

بعد ذلك الضغط فوق كلمة تنزيل.

عند تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في حالة ظهورها.

يتم البحث عن الإسم المراد البحث عنه لمعرفة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية 2024

الآن يرغب الكثير من المواطنين العراقيين التعرف على جميع الشروط والضمانات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق وذلك من أجل الحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية هناك عدة شروط ضرورية من أجل قبول التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي: