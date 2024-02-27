احصلي على الدعم الان.. شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر عبر موقع الوكاله الوطنية للتشغيل

كثر البحث حول طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في دولة الجزائر التي أعلنتها الحكومة دعمًا للشعب ومساندة له من الدولة، للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق دخل ثابت لمن لا تملك دخل ثابت يعولها على مشقات الحياة، وذلك من خلال التسجيل في موقع وكالة التشغيل، عن طريق تسجيل الدخول ورفع المستندات المطلوبة.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

دعمًا من الحكومة الجزائرية للأسر أطلقت التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بشكل إلكتروني تسهيلاً على المواطنات ودعمًا لهم من الدولة لتتماشى مع ظروف الحياة وتوفير المتطلبات الأساسية، ومن أهم متطلبات التقديم على المنحة كالتالي:

أن تكون المتقدمة من المقيمين في دولة الجزائر، وتحضر ما يثبت ذلك.

توفير صورتين للمتقدمة.

توفير 2 قيد عائلي سواء متزوجة أم لا.

وإذا كانت المرأة زوجها متوفي “أرملة” تحضر شهادة الوفاة.

رقم هاتف خاص بالمتقدمة للمنحة.

2 شهادة ميلاد أصلية للمتقدمة.

صورة واحدة من بطاقة الشفاه.

شهادة تفيد بعدم عمل المتقدمة سواء في القطاع العام أو الخاص.

توفير نسخة من البطاقة التعريفية.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة

هناك عدد من الشروط التي يلزم توافرها في المرأة التي تريد الحصول على هذه المنحة حيث تتمثل في التالي: