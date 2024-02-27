منصة مظلتي لينك كشوف pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024

يعتبر الرابط المخصص للاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين العراقيين، ولا سيما بعد تأخر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الإعلان والكشف على قوائم أسماء المواطنين الذين شملهم دعم الرعاية الاجتماعية من الوجبة الأخيرة، حيث يترقب المواطنون في كافة المحافظات العراقية موعد الإعلان عن قوائم أسماء المشمولين والذي سيكون في أقرب فرصة، وذلك لأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أكدت على أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم فور الانتهاء من مراجعة وتدقيق طلبات التسجيل والتأكد من توافر شروط الاستحقاق بشكل كامل، وفي السطور القادمة المزيد من المعلومات حول كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق برنامج الرعاية الاجتماعية دعمًا ماديًا ومساعدات إنسانية كثيرة للفئات المستحقة، مثل الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود بالإضافة إلى المطلقات والأرامل والمعاقين وكبار السن، ويستطيع المواطنون في كافة محافظات العراق الاستعلام عن الأسماء التي شملها برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول إلى منصة مظلتي، ويتم ذلك على النحو التالي:

بدايةً يجب على المواطن تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي، من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الشخصية.

ثم يقوم المواطن بتحديد رقم الوجبة الذي يريد أن يستعلم عنها.

الآن يجب الضغط فوق زر استعلام والانتظار حتى تظهر كامل الكشوف.

شروط الاستفادة في برنامج الرعاية الاجتماعية