اول تطبيق للزيادة الحديدة .. جدول مواعيد صرف مرتبات و معاشات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزياده الجديده

مواعيد صرف مرتبات و معاشات شهر مارس 2024 المنتظرة من قبل المواطنين والعاملين بالدولة، حيث ارتفعت معدلات البحث كثيرًا للتعرف على ميعاد صرف المعاشات والمرتبات التي تأتي بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الزيادات المقترحة لتحسين مستوى المعيشة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذي حدث في الأسابيع الماضية، وذلك مساعدة من الدولة لكافة العاملين بها وأصحاب المعاشات، وكان قد وجه الرئيس هذه القرارات إلى الجهات المعنية حتى تتم الزيادة لـ رواتب ومعاشات شهر مارس المقبل، وفيما يلي سوف نستعرض أهم التفاصيل.

مواعيد صرف مرتبات و معاشات شهر مارس 2024

تلقت الإدارة الوطنية للتأمين الاجتماعية عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات حول مواعيد صرف مرتبات و معاشات شهر مارس 2024 وهل سوف يتم صرفها قبل بداية شهر رمضان الكريم أم لا، وقد أوضحت الهيئة أنه سوف يتم صرف المعاشات يوم الجمعة القادم الموافق 1 مارس وهو الميعاد المحدد لبداية صرف المعاشات كل شهر، كما من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في معاش شهر مارس لـ 13 مليون مواطن بما يصل إلى 74 مليار جنيه، وقد أوضحت الحكومة أيضًا أماكن صرف المعاشات وهي كالتالي:

البريد المصري.

البنوك التجارية.

ماكينات الصرف الآلي.

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية الخاصة بأصحاب المعاشات.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

صرف مرتبات شهر مارس 2024

لن تتغير الخطة الزمنية في مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالدولة، حيث يتم صرف الرواتب بداية من 21 وحتى 27 من كل شهر، ومن المحدد أن يتم صرف رواتب شهر مارس بالزيادة الجديدة في نفس الموعد، حيث قام الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيهًا ضمن الحزمة العاجلة للحماية الإجتماعية، وذلك بما يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024: