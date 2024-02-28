وزراة التعليم العالي.. Link نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية 2024 بالجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق توضح

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية 2024 بالجامعات، وذلك استعدادًا للإلتحاق بالجامعة، وأيضًا الدخول في مرحلة تعليمية جديدة، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية 2024 بالجامعات

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق الإعلان عن نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية لعام 2024، كذلك يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التصنيف من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن ثم اختيار أيقونة “نتائج التصنيف العراقي للاقسام العلمية”.

بعد ذلك قم بتحديد الكلية التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم قم بتحديد القسم المراد الانضمام إليه.

وبعد ذلك قم بالنقر على “عرض نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية”.

المعايير الخاصة بالتصنيف العراقي للأقسام

قامت وزارة التعليم العالي في العراق على إصدار برنامج تقييم للأقسام، وذلك يُعد من أهم المبادرات في العراق، كما يقوم جهاز الإشراف والتقويم العلمي التابع لوزارة التعليم العالي بهذه المبادرة، وكذلك أيضًا يقوم هذا التقييم بالاعتماد على ضم عدد من الكليات والأقسام والذي وصل عددها إلى 1875 قسم علمي في 95 جامعة حكومية أو خاصة، وكذلك أيضًا يهدف هذا التصنيف إلي التحسين من الأداء الأكاديمي وسد إحتياجات الطلاب والطالبات، و يتم هذا التصنيف على أساس مجموعة من الضوابط والمعايير، والتي تتمثل في التالي:

تبلغ المعايير الخاصة بـ الاعتماد البرامجي بنسبة تبلغ 40%.

كما تصل أيضًا المعايير الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ل25%.

أما نسبة المعايير المتعلقة بالطلاب تبلغ 20%.

ومن ثم تصل نسبة التصنيفات العالمية الخاصة بالتخصصات الأكاديمية إلى 15%.

حيث أنه من المتوقع ان تظهر جامعات العراق ضمن تصنيفات دولية من بينها تصنيف يدعى webometrics، وذلك التصنيف يقوم بتقييم الجامعات بناء على مجموعة معايير، فقد قامت الكثير من الجامعات بالعراق بالحصول على ترتيبات كبيرة على كل من المستويين الدولي والعربي.

ومن الجدير بالذكر أن تلك التقييم الخاص بالأقسام العلمية في الجامعات العراقية ضم عدد كبير من الكليات والأقسام الذي وصل عددها إلى 1875 قسم علمي في 95 جامعة حكومية أو خاصة في دليل واضح على سعي الحكومة العراقية لتحسين الأداء الأكاديمي وسد احتياجات الطلاب.