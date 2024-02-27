تليفون الغلابة بسعر إقتصادي…. مواصفات هاتف Apple iPhone 11_ ايفون 11 العملاق الجديد بأسعار تنافسية

كشفت شركة أبل الستار عن أحدث إضافاتها لعائلة هواتفها الذكية، iPhone 11، في مؤتمرها الرسمي الأخير، يبرز هذا الطراز كنجم السلسلة بفضل تحسيناته الملحوظة في الأداء التي تجعله الأسرع والأكثر اقتصاداً بين نظرائه لهذا العام، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الكاميرات، يأتي iPhone 11 ببطارية تتفوق قليلاً على سلفه Apple iPhone XR، مع تعديلات بسيطة في التصميم تضفي عليه طابعاً جديداً ومميزاً، لأول مرة، يتخذ شعار أبل مكاناً في منتصف الجهة الخلفية للهاتف، محتفظاً بالتصميم الزجاجي الأنيق مع إطار معدني والنوتش الكلاسيكي الذي عرفناه مع iPhone X،لذلك سنقدم لكم سعر موومواصفات ايفون 11.

مواصفات هاتف Apple iPhone 11_ ايفون 11

يبرز iPhone 11 كنموذج يحمل في طياته إرث أبل العريق في الابتكار والجودة، ويتميز هذا الهاتف بشاشة Liquid Retina IPS LCD التي تقدم تجربة مشاهدة استثنائية بفضل حجمها البالغ 6.1 إنش ودقتها المرتفعة التي تصل إلى 828×1792 بكسل، ما يوفر كثافة بكسلات ممتازة قدرها 326 بكسل لكل إنش.

الشاشة تتميز بتقنية Liquid Retina IPS LCD بحجم 6.1 إنش، بدقة HD+ تبلغ 828×1792 بكسل، وكثافة بكسلات تصل إلى 326 بكسل لكل إنش، مع دعم نسبة أبعاد 19.5:9. تحمي الشاشة طبقة oleophobic coating وزجاج مضاد للخدش، موفرةً تجربة مشاهدة محسنة وحماية معززة. يأتي iPhone 11 بأبعاد مدروسة تبلغ 150.9×75.7×8.3 ملم، ووزن خفيف نسبيًا يصل إلى 194 جرام، مما يجعله سهل الحمل والاستخدام بيد واحدة. يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل الثاني (2G)، الجيل الثالث (3G)، والجيل الرابع (4G)، ما يضمن اتصالًا سلسًا وسريعًا في مختلف البيئات والشبكات. معتمد بشهادة IP68، iPhone 11 مضاد للماء والغبار، قادر على تحمل الغمر تحت الماء حتى عمق 2 متر لمدة نصف ساعة، مما يوفر راحة بال إضافية للمستخدمين النشطين أو أولئك الذين يعيشون في بيئات تحديّة. يتميز بتصميم أنيق، حيث يأتي مصنوعًا من الزجاج بجودة عالية مع إطار من معدن الألومنيوم، مما يجمع بين الأناقة والمتانة هذا التصميم يتوافق مع الطراز السابق iPhone XR، مع تحسينات في الجودة والمتانة. قدم iPhone 11 خيارات تخزينية متعددة تلائم كافة الاحتياجات، مع إصدارات تحتوي على:

ذاكرة صلبة بسعة 64جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت.

ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت.

ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت.

مواصفات معالج هاتف ايفون 11

المواصفات التفاصيل المعالج سداسي النواة Apple A13 Bionic التخزين / الرام 64/128/256 جيجا مع 4 جيجا رام الكاميرا خلفية ثنائية 12+12 م.ب. / امامية 12 م.ب+TOF الشاشة 6.1 بوصة بدقة HD+ بها نوتش كبير نظام التشغيل IOS 13 البطارية 3110 مللي أمبير

سعر هاتف ايفون 11