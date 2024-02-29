شوف هتقبض كام بعد بالزيادة.. اعرف موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة المقررة 15%

يتساءل بعض الأشخاص في كل بداية شهر جديد عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل بدء أيام شهر رمضان المبارك كما يرغب البعض أيضا في معرفة طريقة الاستعلام عن هذه المعاشات، كما يمكن صرف هذه المعاشات بكل سهولة من أماكن الصرف المتعددة المخصصة لها ومنها منافذ فوري والبريد المصري وغيرها.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

هناك موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 يريد معرفته الكثير من الأشخاص المستفيدين منه من أجل صرفه في الميعاد المحدد له وهذا الموعد يتمثل في الآتي

يبدأ ميعاد صرف معاش شهر مارس لكافة المستفيدين منه بداية من يوم 1 من شهر وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.

من المقرر أن يتم صرف هذا المعاش قبل بدء أيام شهر رمضان المبارك بالزيادة الجديدة المقررة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر مارس 2024

يمكن الاستعلام عن معاشات شهر مارس لعام 2024 من موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

للاستعلام عن معاشات شهر مارس يجب أولا الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قم بعدها باختيار كلمة الاستعلام عن البيانات الخاصة بملف المعاش.

سوف تظهر صفحة اخرى بها حقل فارغ قم من خلالها بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم عن المعاش المكون من أربعة عشر رقم بشكل صحيح في المكان المخصص له.

عند الانتهاء من إدخال الرقم القومي قم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص معاش شهر مارس القادم.

أماكن صرف معاشات مارس 2024

وأما عن أماكن صرف معاشات مارس 2024، فيوجد العديد من الأماكن المتاحة لذلك، والتى تتمثل فيما يلي:

– منافذ البريد المصرى.

– ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

– البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

– منافذ فوري وكارت ميزة.

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