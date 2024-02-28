بجودة عالية و بدون تشفير.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من أجل حفظها وضبطها على جهاز الرسيفر الخاص بك مع باقي قنوات الأطفال الأخرى كما أن هذه القناة تتميز عن غيرها من قنوات الأطفال الأخرى ببعض المزايا المختلفة لما تقدمه من برامج وأفلام وكرتون مسلي وممتع للأطفال على مدار الأربعة وعشرين ساعة دون تشفير وبجودة عالية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

هناك تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات من أجل حفظها وتحميلها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 12149.

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500,

القمر الصناعي هو النايل سات.

محتوى قناة توم وجيري

يهتم الكثير بمعرفة نوع الكرتونات والأفلام التي تقدمها قناة توم وجيري حيث تقوم بعرض العديد من الكرتونات والبرامج والأفلام المسلية للاطفال ومن الكرتونات التي تقوم القناة بعرضها ما يلي:

تقوم قناة توم وجيري بعرض الكرتون الشهير Toy Story

كما أنها تعرض فيلم Inside Out.

تقوم أيضا بعرض فيلم Ratatouille.

فيلم tangled.

فيلم coraline.

كيفية حفظ القناة على الرسيفر

يمكن حفظ وتثبيت قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر الخاص بك مع باقي قنوات الأطفال عن طريق اتباع الخطوات الآتية

لكي تتمكن من حفظ القناة على جهاز الرسيفر يمكنك من خلال الضغط على زر الإعدادات من الريموت.

أختر كلمة تثبيت ومن ثم اختر بعدها كلمة تثبيت يدوي.

اختيار كلمة ترددات وإدخال كافة المعلومات المطلوبة التي تخص القناة والتي تتمثل في التردد والاستقطاب وغير ذلك.

وأخيرا قم بحفظ البيانات التي قمت بإدخالها ليتم حفظ وضبط القناة على الرسيفر الخاص بك في الحال.

مميزات قناة توم وجيري

تقدم القناة مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة الممتعة والهادفة للأطفال من جميع الأعمار ومن أهم مميزات هذه القناه.

محتوى آمن ومناسب للأطفال: جميع البرامج على قناة توم وجيري تخضع لمراجعة دقيقة للتأكد من أنها آمنة ومناسبة للأطفال من جميع الأعمار.

برامج تعليمية وترفيهية: تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تساعد الأطفال على التعلم والنمو بشكل سليم.

جودة عالية: تبث القناة برامجها بجودة عالية لضمان تجربة مشاهدة ممتعة.

تنوع في المحتوى: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الأذواق، من الكوميديا ​​إلى الدراما والمغامرات.