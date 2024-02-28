مميزات مفيش زيها في اي موبايل.. سعر ومواصفات موبايل Redmi Note 13 Pro الجديد2024 وما هي عيوب الهاتف

سعر ومواصفات موبايل Redmi Note 13 Pro وهو أحدث إصدارات شركة شاومي للهواتف المحمولة الذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية التي تتناسب أسعارها العديد من الأشخاص، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن هذا الهاتف الرائد الذي سوف يتم طرحه في الأسواق في مارس المقبل والذي يقدم مواصفات ومميزات هائلة، حيث يأتي بنظام أندرويد 13 وشاشة أموليد 6.67 بوصة كما أنه من الهواتف التي تدعم الشحن السريع وغيرها من المزايا الأخرى التي سوف نتناولها سريعًا في السطور القادمة.

سعر ومواصفات موبايل Redmi Note 13 Pro

يعتبر سعر ومواصفات موبايل Redmi Note 13 Pro هو الأنسب إليك إذا كنت تبحث عن هاتف يمزج بين المواصفات العالية والسعر المناسب والشكل الأنيق، ومن أهم المواصفات والمزايا التي يأتي بها هاتف ريدمي نوت 13 برو هي كالتالي:

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بمساحة 6.67 إنش وجودة الـ 1080×2400 بكسل.

معالج الهاتف ثماني النواة Helio G99 Ultra بتكنولوجيا 6 نانو.

كاميرا خلفية 200 ميجا بكسل مع تقدم أداء جيد بالنسبة لسعر الهاتف.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال.

يتميز الهاتف بأنه طارد لقطرات الماء الخفيفة وذلك بشهادة الـ IP54.

يأتي بكاميرا خلفية 200 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل.

بطارية بسعة 500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل وجودة FHD.

يدعم ميكروفون لعزل الضوضاء.

يأتي بسماعات خارجية بصوت ستيريو.

يدعم مستشعر البصمة وخاصية الـ Face Unlock.

سعر موبايل Redmi Note 13 Pro

يأتي سعر موبايل Redmi Note 13 Pro على هذا النحو التالي:

تأتي النسخة 256 جيجا بسعر 250 دولار.

النسخة 256 جيجا في المملكة العربية السعودية بسعر 1050 ريال.

النسخة 256 جيجا في الإمارات بسعر 970 درهم.

عيوب هاتف Redmi Note 13 Pro New

نستعرض معكم عيوب هاتف ريدمي نوت 13 برو الجديد من شاومي فيما يلي: