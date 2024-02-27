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انخفاض أسعار السلع الأساسية يلقي بظلاله على أسواق الثلاثاء 27 فبراير 2024

أسعار السلع الأساسية

رودي مصطفىمنذ 35 ثانية
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انخفاض أسعار السلع الأساسية يلقي بظلاله على أسواق الثلاثاء 27 فبراير 2024

في تطور ملحوظ شهدت الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، الموافق 27 فبراير 2024، تراجعًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، فيما حافظت أسعار الدواجن والبيض بأصنافه المتنوعة الأحمر، الأبيض، والبلدي، على استقرارها دون تغيير يذكر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، هذا التحول في الأسعار يأتي كتطور مهم قد يؤثر على توجهات الاستهلاك وقرارات الشراء لدى المواطنين، مما يسلط الضوء على ديناميكيات السوق وتأثيرها على الحياة اليومية.

أسعار السلع الأساسية في الأسواق

في آخر تحديث لبوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، شهدت الأسواق اليوم تغيرات في أسعار السلع الأساسية والغذائية، البيانات المعلنة توضح انخفاضًا في أسعار بعض السلع، بينما ظلت أسعار الدواجن والبيض ثابتة، مما يعكس ديناميكية السوق وتأثيراتها المتغيرة على تكلفة المعيشة.

السلعةالسعر بالجنيه
الأرز المعبأ34.84
السكر المعبأ39.96
الفول المعبأ51.91
الدقيق المعبأ29.87
زيت عباد الشمس95.61
العدس المعبأ68.47
المكرونة المعبأة29.92
البيض البلدي (للبيضة)5.63
البيض الأبيض (للبيضة)5.72
البيض الأحمر (للبيضة)5.39

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 27/2/2024 في مصر

أسعار الدواجن واللحوم اليوم في مصر، حيث شهدت الأسواق تغيرات في أسعار هذه السلع الأساسية.

السلعةالسعر بالجنيه
الدواجن البيضاء (للكيلو)100
الدواجن البلدي (للكيلو)124
اللحوم الكندوز (للكيلو)328
اللحوم الضأن (للكيلو)418

في ختام تحليلنا للتغيرات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية بالأسواق المصرية، يظهر بوضوح كيف تؤثر الديناميكيات الاقتصادية والعوامل السوقية على تكلفة المعيشة اليومية للأسر، مع استقرار أسعار بعض السلع وتغيرات في أخرى، تبقى الحاجة إلى مراقبة هذه الأسعار وتحليلها بعناية لفهم أفضل للتحديات التي يواجهها المستهلكون.

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رودي مصطفىمنذ 35 ثانية
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