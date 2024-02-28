بأعلي جودة.. شاهد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 35 أحداث مثيرة بدون إعلانات مجانا DAILYMOTION

ينتظر العديد من الجمهور عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 35، حيث يناقش المسلسل العديد من القضايا الهامة خاصة إنه تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وكذلك يبرز أهمية الحوار والمناقشة بين أفراد الأسرة الواحدة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 35

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 35 عاد حسن بعد مرض هند، ولكن رفضت نادية عودة حسن إلى المنزل، وقالت له أنها متواجدة فقط من أجل مصطفى الذي تعلق بها، ومن ثم تحاول نادية فتح صفحة جديدة مع بناتها، حيث تكتشف أن البنات قررن الذهاب إلى والدهن من أجل الحصول على هدنة واستراحة، أما على فيساعد على ضبط الفاسدين في الشركة ويطلب من المدير السفر للخارج، أما طاهر وهند يجلسان سوينًا وتلمح هند بأعجابها بطاهر، ومن ثم يخبرها طاهر بأنه يراها جميلة، أما حسن فيذهب إلى رمزي وإيهاب اللذان يعيشان بدون زوجاتهم، بينما تجتمع شذى وهبة مع ميدو في منزل شذى، وكذلك تختفي مروة من جديد ويفكر فيها مراد حيث يشعر تجاهها بمشاعر غامضة، وتجلس نادية مع مصطفى ونيللي في المطبخ ويعدا قالب من الكيك، بينما تقضي البنات وقتًا ممتعًا مع والديهم في مطعمه ويتناولان الطعام ويتحدثان في كثير من الأمور، ومن ثم قام يحي بالعزف على البيانو وسط فرحة بناتة.

أسباب متابعة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يعتبر مسلسل وبينا ميعاد من أهم المسلسلات التي تعرض حاليًّا، ومن ثم يتابعها عدد كبير من الجمهور، من أهم أسباب متابعة مسلسل وبينا ميعاد:

حيث يناقش المسلسل عدة قضايا مؤثرة من أهمها انتشار الإباحية بين صغار السن.

كما أنه يتميز بوجود كيمياء فنية واضحة بين الممثلين المشاركين في المسلسل.

ومن ثم يمنح المسلسل فرصة جيدة للممثلين الصاعدين ويمنحهم مساحة جيدة.

كما أنه يستعرض المشكلات العائلية ويقدم حلول أحيانا لها.

وكذلك أيضًا تعددية الشخصيات وتنوعها يثري العمل الفني.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، أميرة أديب، آية سليم، تسنيم مطر.