رفهي علي طفلك بأغاني لولو.. تردد قناة وناسه لولو كيدز 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات وتابع اجدد الاناشيد والبرامج

تعد قناة وناسه لولو كيدز من أشهر القنوات في الوقت الحالي ورائجة بين مختلف الأطفال في ما تقدمه من أناشيد مرحة ومحببة لهم ولتعلقهم بشخصية لولو التي تتشابه معهم في العمر لذا؛ يشعرون أنها قريبة منهم، وما تعايشه لولو في الأغاني يدفعهم إلى اكتساب عادات جيدة مع أصدقائهم وأهلهم، ويلاحظ ذلك أهل الأطفال حتى يرغبوا في تنزيل القناة ومتابعتها من قبل أطفالهم أيضا ولذا؛ يبحثون عن تردد قناة وناسه لولو كيدز على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسه لولو كيدز 2024

أدرك الجميع من أن تم إطلاق قناة وناسه لولو كيدز، إنها تهدف إلى تقديم محتوى مفيد وممتلئ بالمعلومات الصحيحة للأطفال، من خلال مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تتضمن في داخلها على تعليم حروف اللغة العربية وحروف اللغة الإنجليزية والأرقام والألوان، وكذلك آداب التعامل مع كبار السن ومع الغرباء وترسيخ عادة حب الخير للآخرين وحب الأهل وبرهم والإخوة ولذا؛ تلاقي قناة وناسه لولو كيدز الإعجاب من الأطفال والأهل على حد السواء، ويرغبون في تثبيت القناة من خلال تردد قناة وناسه لولو كيدز.

تردد قناة وناسه لولو كيدز على الأقمار الصناعية.

يمكن تنزيل قناة وناسه لولو كيدز عبر استخدام تردد القناة على الأقمار الصناعية التالية:

تردد قناة وناسه لولو كيدز على القمر الصناعي عرب سات هو: 11270

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب العمودي.

معدل جودة القناة HD.

تردد قناة وناسه لولو كيدز على القمر الصناعي نايل سات يكون: 11470.

معامل الاستقطاب الرأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ ⅚.

جودة القناة SD.

مميزات قناة وناسة كيدز