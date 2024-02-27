تصاعد الإثارة في “المداح 4”.. مواجهة ملحمية بين صابر المداح وملك الجن “قزح”

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتزايد الحماس بين عشاق الدراما العربية لاستقبال موسم جديد من المسلسلات المتميزة، وفي قلب هذه الحماسة، يبرز مسلسل “المداح” في جزئه الرابع كواحد من أكثر الأعمال المنتظرة، يأتي هذا الجزء ليكمل رحلة النجاح الكبيرة التي حققتها الأجزاء السابقة، معدًا جمهوره لتجربة مشاهدة فريدة مليئة بالتشويق والإثارة، يستعرض “المداح 4” مزيجًا مثيرًا من الأحداث التي تجمع بين الغموض والدراما، حيث تتكشف ألغاز جديدة تحتاج إلى حل، في إطار قصصي يحبس الأنفاس، ومع استمرار التشويق والإثارة، ينضم إلى العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما العربية، الذين يعدون الجمهور بأداء استثنائي يرتقي بالتجربة الدرامية إلى مستويات جديدة من الإبداع والتميز.

المداح يعود بمغامراته في الجزء الرابع

يعود مسلسل “المداح” بجزئه الرابع حاملاً عنوان “أسطورة العودة”، مقدمًا فصلاً جديدًا يفوق كل التوقعات في سلسلة الدراما الناجحة، تتخذ أحداث الموسم الجديد منعطفًا مثيرًا، حيث يجد “صابر المداح”، الشخصية التي يجسدها حمادة هلال، نفسه وجهًا لوجه مع “قزح”، ملك الجن الذي يلعب دوره فتحي عبد الوهاب، في هذه المواجهة الملحمية، ترتفع مستويات التشويق والإثارة، مع إدخال شخصية جديدة، جن يحاول محاربة صابر وإرعابه، والتي يتقمصها الفنان محمد دياب.

تضمن القصة عودة الجنية “مليكة”، بدور سهر الصايغ، إضافة إلى طاقم العمل، مما يثري النسيج الدرامي للعمل بأبعاد جديدة من الصراع والمواجهات الغامضة، يتوقع أن يجذب “المداح 4” جمهورًا واسعًا، بفضل قصته الغنية بالأحداث الشيقة وتطوراتها الغير متوقعة، مما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2024.

طاقم النجوم في “المداح 4”

في إطار استعدادات رمضان 2024، يجمع مسلسل “المداح 4” بين مجموعة متميزة من النجوم في الدراما المصرية، حيث يتصدر العمل الفنان حمادة هلال بدور البطولة، متألقًا إلى جانب نخبة من الممثلين المعروفين بأدائهم القوي والمتفرد، يشارك في البطولة كل من هبة مجدي، خالد سرحان، وفتحي عبدالوهاب، الذي يجسد دور ملك الجن “قزح”، إضافة إلى سهر الصايغ وحنان سليمان، يكتمل الطاقم بمشاركة دنيا عبدالعزيز، مضيفين بذلك أبعادًا متعددة للعمل الدرامي، المسلسل من تأليف أمين جلال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.