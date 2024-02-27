التعليم يعلن مواعيد الدراسة في رمضان 1445 بالمملكة العربية السعودية

ردا على ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن تأجيل الدراسة في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان 2024، فقد نفت وزارة التعليم في السعودية تلك الأخبار وأكدت استمرار الفصل الدراسي في مواعيده المحددة، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن مواعيد الدراسة في رمضان 1445، والتي تضمنت تخفيض عدد ساعات الدراسة في رمضان وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب خلال هذا الشهر الكريم من خلال مواعيد الدوام المرنة والأنشطة المتنوعة.

مواعيد الدراسة في رمضان 1445

حيث تم الموافقة على المواعيد الخاصة بالدارسة في شهر رمضان 1445، وستبدأ الدراسة في الساعة التاسعة صباحا، فيما ستختلف مواعيد بدء الدراسة في المدينة المنورة حيث ستكون في الساعة العاشرة والربع صباحا للبنين والساعة التاسعة والنصف صباحا للبنات، أما في باقي المناطق فسيتم تحديد مواعيد الدوام من قبل الإدارة التعليمية لكل منطقة.

وفقا للتقويم الدراسي، سيستمر الدراسة في المدارس طوال شهر رمضان حتى يوم 18 من رمضان، بعد ذلك ستبدأ إجازة عيد الفطر على أن يعود الطلاب والمعلمون إلى الدوام بداية من يوم الإثنين 6 من شهر شوال، وستستمر الدراسة حتى نهاية الفصل الثالث في 10 يونيو 2024.

مدة الحصص الدراسية في رمضان 1445

خلال شهر رمضان، يتم تقديم الحصص في الصفوف الابتدائية لمدة تصل إلى 35 دقيقة، وفي الصفوف المتوسطة والثانوية لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

كما يتم تقليص الأنشطة اللامنهجية والتركيز على الأنشطة الدينية والثقافية خلال هذا الشهر، قد يتم أيضا تعديل التقويم الدراسي لتناسب شهر رمضان، مع إمكانية إلغاء بعض الامتحانات أو تأجيلها.

نصائح مهمة للطلاب خلال الشهر الكريم

توجد بعض النصائح المفيدة للطلاب خلال شهر رمضان، مثل تنظيم وقت الدراسة والنوم، وتناول وجبات صحية في السحور والإفطار، وشرب الكثير من الماء بعد الإفطار، وأداء الصلوات في أوقاتها، والمشاركة في الأنشطة الدينية والثقافية.