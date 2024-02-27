“الحق قبل ما الموقع يقفل” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 …هتقبض 1000 جنيه على الكاش

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، يسعى عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة على الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة، والخاص بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة ….

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم اضغط على منحة العمالة الغير منتظمة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اكتب الرقم القومي المكون من 14 رقم، ورقم المويابل والإسم الرباعي.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم اضغط على “تسجيل”.

بعد الإنتهاء من التسجيل على الموقع يجب عليك أن تنتظر رسالة من رقم

2030″ مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة، وتشدد وزارة القوى العاملة بعدم التعامل مع أي رسائل مجهولة المصدر تجنباً للنصب والسرقة، خاصة بعد أن تردد عدد كبير من الرسائل تفيد حصول المواطن على المنحة.

أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن عن تخصيص عدة أماكن لصرف منحة العمالة الغير منتظمة وهي:

مكاتب البريد المصري .

المحافظ الالكترونية التابعة لشركات المحمول”اورانج ، فودافون، اتصالات، WE”

فروع البنك الزراعي.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطنين الراغبين في التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ، وهي: