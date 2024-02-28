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“ألف مبرووك للفائزين“ رابط التقديم على قرعة الحج 2024 في المغرب habous.gov.ma عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
رابط التقديم على قرعة الحج في المغرب
ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن خطوات التسجيل في قرعة الحج في المغرب لعام 2025، وبناء على ذلك قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب بفتح باب التسجيل ومن المقرر أن التسجيل سوف يستمر في قبول الطلبات حتى.يوم 16 فيفري، ويجب العلم أن يتم التقديم وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التقديم على قرعة الحج.
رابط التقديم على قرعة الحج في المغرب
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل على قرعة الحج، والتي تكون كالتالي:
- في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- ثم قم بالدخول على خانة الحج والعمرة.
- يرجى ملء الاستمارة بالمعلومات المطلوبة.
- بمجرد النقر على زر حفظ سوف يتم إرسال الطلب للجهات المسؤولة، وسوف يتم التحقق من البيانات الموجودة والتواصل معكم.
شروط التقديم على قرعة الحج في المغرب
قامت الجهات المعنية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على الحج وهي:
- يجب على كبار السن المتقدمين أن يكون معهم مرافق من الشباب وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم.
- يشترط أن يكون عمر المتقدمين من 18 عام فيما فوق.
- يجب أن تكون هي المرة الأولى للمتقدم.
- يشترط أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جيدة وغير مصاب بأي أمراض مزمنة.
- تجنب المرأة الحامل للتقديم وبالتحديد في الشهر السادس فيما أعلى.
- يجب أن يكون المتقدم مغربي الجنسية ويعيش داخل دولة المغرب بشكل دائم.