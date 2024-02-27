شكــو السابعة ⭕️ تحـميـل pdf لـ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي spa.gov.iq في معظم محافظات العراق

لقد أصبح البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية روتين اليومي لدى مواطني العراق منذ شهر ديسمبر الماضي لعام 2023 حيث إن البحث عن الوجبة السابعة لم يتوقف ولو ليوم واحد منذ أن تم انتظار إعلان القوائم، لا سيما أن هناك الكثير ممن يرغبون في معرفة سبب قاطع لتأخير ظهور قوائم المشمولين، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأشخاص يتساءلون حول الشروط الواجب توافرها عند التقديم.

اسماء الرعاية الاجتماعية

إن دعم الرعاية الاجتماعية العراقية يعتبر من أكثر أنواع الدعم انتشارا بين مواطني العراق، لا سيما أن هذا الدعم استهدف أكبر شريحة من المواطنين الذين هم في حاجة لمن يقدم لهم الدعم ويقف بجانبهم، في ظل التذبذب الاقتصادي الذي يسيطر ويؤثر على العالم أجمع ومنها فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون حول سبب تأخير إعلان قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية بهذا الشكل.

منها فإننا وجدنا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن كون سبب التأخير أن القوائم الخاصة بالمشمولين تحتاج إلى دقة في وضع الأسماء وفرزها، وعلى جميع المشمولين أن ينتظروا حتى يتم الإعلان عن القوائم سواء على موقع الوزارة أو على موقع منصة مظلتي الإلكترونية مع إدخال كافة البيانات المطلوبة عند الاستعلام عن الدفعة السابعة.

شروط الانضمام لدعم الرعاية الاجتماعية 2024

بعدما أشاد الكثير من المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية على إمكانية تحويل حياة المرء عند الحصول على هذا الدعم بشكل ملحوظ، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة شروط الانضمام لهذا الدعم، وكذلك ارتفعت معدلات البحث حول هذا الأمر بالتزامن مع زيادة البحث عن قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي ، وإليكم الشروط التالية:

لا بد من التأكد من السن المطلوب عند التقديم، والذي يتراوح ما بين 18 إلى 60 عاما وهذا بالنسبة للرجال.

يجب أن يكون المتقدم ممن يحملون الجنسية العراقية منذ الميلاد.

لا بد من أن يكون عمر النساء المتقدمات على هذا الدعم يتراوح ما بين 15 إلى 55 عاما.

يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على أموال نقدية من أي دعم اجتماعي آخر داخل العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

الجميع لا يزال يريد معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة التي لم تصدر بعد، حيث كشفت وزارة العمل عن شروط هامة لمعرفتها، كذلك وضعت خطوات بارزة لمعرفتها:

ومنها ان يقوم بالولوج لمنصة مظلتي

ومن بعدها اختبار خدمات دعم الرعاية الاجتماعية

التي تفتح معاك صفحة تتيح لك عزيزي القارئ الاستعلام عن رقم الوجبة.

كما يمكنك التحميل بصيغة بي دي اف.

كما ان الدولة لم تكشف بعد عن موعد محدد للاعلان عنها، لذا تابعنا باستمرار لمعرفة كل جديد.