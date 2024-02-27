“مبارك الصرف قبل رمضان” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف الدفعة الاخيرة قبل شهر رمضان المبارك، حيث تسعى الحكومة العراقية دائماً على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين خاصة من محدودي الدخل والغير قادرين على سد احتياجاتهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام والشروط التي أعلنت عنها الحكومة العراقية ……

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أن الوزارة انتهت من رفع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، على الموقع الرسمي للوزارة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وحتى يتمكن المواطنين من صرف مستحقاتهم وشراء ما يلزمهم من سلع ومواد عذائية، ومن المقرر أن يتم صرف هذه الدفعة خلال الأيام المقبلة.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وأشارت الوزارة إلى أن يمكن للمواطنين الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب زيارة منصة مظلتي الالكترونية من هنا .

اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية 2024.

ثم حدد الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اضغط على تحميل الكشوفات.

يجب الانتظار حتى يتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات.

في النهاية ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات الموجودة أمامك.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية