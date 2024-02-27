استعلم الآن عن اسمك.. قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي
من أكثر المواضيع التي تحتل صدارة محركات البحث من قبل المواطنين البحث عن التدعيمات التي تقدمها جميع الدول العربية، ففي دولة العراق الآن يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تقدم الدعم المالي لكافة الأسر الفقيرة، والنساء المطلقات والأرامل، وكبار السن من الرجال والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك نوضح لكم خلال السطور التالية تفاصيل قرار وزارة الشؤون الاجتماعية عن موعد الإعلان عن الأسماء الوجبة الأخيرة.
رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
من المقرر أنه يتم الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 حسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية خلال الأيام المقبلة، وقامت أيضًا بتوفير رابط للاستعلام عن الأسماء، لذلك يمكنك الاستعلام من خلال الدخول عبر الموقع باتباع الخطوات التالية:
- قم بالتوجه عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية من هنا.
- أو التوجه عبر موقع مظلتي الرسمية من هنا.
- ثم قم بمدونة رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة على الرابط.
- ثم قم باختيار أيقونة قسم الخدمات الإلكترونية .
- ثم قم بتحديد أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.
- بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة عبر الرابط.
- ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلام، ستظهر خلال بضع ثواني نتائج الاستعلام.
ما هي شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024؟
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن دعم الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين الذين يستوفون للشروط التي نصت عليها الوزارة وهذه الشروط تتمثل في التالي.
- لاستحقاق الدعم يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بصفة مستمرة داخل الدولة.
- ألا يمتلك المتقدمة أو المتقدم على أصول وعقارات قيمة الثمن أو خاضعة للدولة.
- ألا يمتلك المتقدم دخلا شهريا ثابتا، أو سجلات تجارية.
- يشترط أن بطاقة المتقدم سارية.