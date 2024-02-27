“احجز شقتك دلوقتي” خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وشروط الاستحقاق

يتسائل الكثيرين عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024 لما تحتوى هذه الشقق من دعم سكني يضمن للمواطن الغير مقتدر امتلاك شقة بالتقسيط المريح وفقًا لشروط وزارة الإسكان، كما أنها وفرت طريقة حجز ميسرة للغاية

شقق الاسكان الاجتماعي 2024

يتم تقديم طلبات حجز شقق الإسكان من خلال:

البحث عن الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان الإجتماعي والدخول عليه.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة في الصفحة الأولى.

اختيار أيقونة التقديم للحصول على شقق الإسكان الإجتماعي.

بعد ذلك يلزم تعيين المشروع الإسكاني الذي يرغب المتقدم في الاشتراك به، وتعيين رقم الإعلان الخاص بالإسكان وهو الإعلان الثامن عشر.

تسجيل البيانات الشخصية بالنسبة للمتقدم، وفي مقدمتها تحديد حالته الاجتماعية، ومقدار الدخل الشهري الثابت له.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات ما تم إدخاله من بيانات شخصية، مثل كشف حساب بنكى، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية، ورقم هاتف دائم للمتقدم حتى يستخدمه فيما بعد في الاستعلام وكافة الإجراءات المتعلقة بشقق الإسكان.

الضغط على أيقونة حفظ البيانات.

من ثم اختيار أمر حفظ الطلب.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها في مستحقي شقق الإسكان الإجتماعي، وذلك مثل: