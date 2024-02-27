براتب خيالي.. رسميًا وظائف مترو الأنفاق 2024 عبر الموقع  الرسمي لشركة ديف للنقل كايرو لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة

تعلن شركة آر إيه تي بي- ديفيلوبمنت للنقل كايرو “RATP- Development Transport Company Cairo” يوم الجمعة الموافق 23 فبراير عن وظائف مترو أنفاق 2024، وفي صباح يوم السبت الموافق 24 فبراير فتحت بالفعل الشركة عن استهلال باب التقديمات لكافة الراغبين في التوظيف وكل من حديثي التخرج بوظيفة بيع التذاكر، كما أنها تفضل أن يكون الراغب لديه خبرة في خدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور في قطاع المبيعات، ومن خلال مقالنا الإخباري البديل نوضح باقي تفاصيل وظائف مترو الأنفاق.

رابط وظائف مترو الأنفاق 2024

الشركة المشغلة للخط الثالث من متر والقطار الكهربائي الخفيف تعلن عن حاجتها لتوظيف عدد كبير من حديثي التخرج بوظيفة بيع التذاكر، لذلك أتاحت الشركة عن رابط وظائف مترو الأنفاق 2024، حتى يستطيع الراغبين في التقديم عبر الرابط من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط شركة ديف للنقل كايرو من هنا ثم قم ومدونة البيانات المطلوبة على الرابط (الاسم بالكامل، عمر المتقدم، المؤهل الدراسي، رقم الموبايل، المحافظة التابع لها، المنطقة، عنوان الإقامة بالتفصيل). ثم قم بتحديد الخبرات السابقة في مجال المبيعات. ثم التأكد من صحة كافة البيانات المطلوبة على الرابط. ثم قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب.

ما هي شروط التقديم في وظائف مترو الأنفاق 2024؟

وزارة النقل تستعد لافتتاح خمسة محطات مترو جديدة إضافية بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وهذه المحطات تتمثل في” محطة مترو جامعة القاهرة، ومحطة مترو التوفيقية، ومحطة مترو جامعة الدول العربية، ومحطة مترو بولاق الدكرور، ومحطة مترو وادي النقل”، والتقديم في هذه الوظيفة يجب أن تتوفر لديك بعض الشروط التي تتمثل في النحو التالي: