“لم اصحابك واتفرج ” موعد مباراة الاهلي وبلدية المحلة 27-02-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاهلي وبلدية المحلة، ينهي النادي الأهلي المران الأخيرة استعداداً لملاقاة فريق غزل المحلة ضمن مباريات الاسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري، والتي سوف تقام مساء اليوم الموافق الثلاثاء 27 فبراير 2024 على استاد القاهرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد المباراة والقنوات الناقلة ……

موعد مباراة الاهلي وبلدية المحلة

يخوض النادي الاهلي هذه المباراة أملاً منه في تحقيق نتيجة إيجابية وأن يحصد نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد أن احتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة جمعها المارد الاحمر من خلال 6 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين ، كانت المباراة الأخيرة للفريق في الدوري المصري عندما تعادل سلبياً أمام نادي سموحة في المباراة التي جمعت بينهما يوم 28 نوفمبر الماضي.

فيما يأتي بلدية المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة جمعها من خلال مشاركته في 13 مباراة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز إلا خلال 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 6 مباريات أخرى، كانت المباراة الأخيرة عندما خسر أمام سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما يوم 23 فبراير الماضي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلدية المحلة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

أما خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

وأخيراً خط الهجوم: وسام أبوعلى .

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الدوري

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاهلي وبلدبة المحلة على قناة أون تايم سبورت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، على أن يتم بداية الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة ويمكنكم استقبال القناة على التردد التالي: