مواليد الثمانينات والسبعينات كمان لهم الحق في المعاش المبكر طبقًا لهذه الشروط .. الفلوس هتبقي في شقتك اكوام أكوام

بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن المعاش المبكر وأنه أصبح في إمكان من يسر عليهم الشروط الخروج على المعاش المبكر، فإننا وجدنا الكثير من الموظفين سواء العاملين داخل القطاع الخاص أو العاملون في القطاع الحكومي يتساءلون حول كيفية القيام بخطوة إنهاء الخدمة قبل الوصول لسن الخروج على المعاش، ومنها فإننا قررنا وضع تفاصيل حول شروط الخروج على المعاش المبكر سواء في القطاع أو في القطاع الخاص.

المعاش المبكر

في حال كان مؤمنا عليك عزيزي الموظف في سن الـ 18 عاما أو أكثر داخل وظيفتك فهذا يعني أنه يمكنك الحصول على حق الخروج على المعاش المبكر، لا سيما أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن تفاصيل الخروج على المعاش المبكر بالنسبة العاملين في القطاع الحكومي، والتي لا بد من أن تتوفر عند تقديم طلب الخروج على المعاش والتي تتلخص فيما يلي:

إذا كان لدى الموظف مدة كبيرة من الاشتراك في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، فإنه سوف يحصل على حق معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير. لا بد من تقديم طلب الصرف. يجب أن يكون لدى الموظف مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما داخل وظيفته.

شروط الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص

في كثير من الأوقات يرغب موظفو القطاع الخاص أن يشعروا أنهم على نفس درجة الأهمية كحال أصحاب الوظائف الحكومية، ومنها فإننا وجدنا أن هيئة التأمينات الاجتماعية قد قامت بالإعلان عن أنه من حق موظفي القطاع الخاص الخروج على المعاش المبكر، ولكن لا بد من وجود وتوفر الشروط التالي ذكرها: