“كيفاش أحصل 200 دينار“ شروط منحة العائلات المعوزة تونس 2024 social.gov.tn

قامت الحكومة التونسية بإطلاق منحة الأسر المعوزة وهي تعتبر من أبرز أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة للأسر الفقيرة والتي ليس لديها دخل ثابت، وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن قيمة الدعم تبلغ حوالي 200 دينار تونسي، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شروط التقديم على منحة الأسر المعوزة.

شروط التقديم على منحة العائلات المعوزة

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على المنحة وهي:

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة سواء عقارات أو سيارة أو محلات تجارية أو قطعة أرض، وذلك بخلاف السكن الذي يعيش فيه.

يرجى تقديم جميع المستندات المطلوبة والذي تثبت استحقاق المتقدم للمنحة.

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية التونسية، كما يشترط أن يكون مقيم داخل تونس بشكل مستمر.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من ثلاث مرات من الحد الأدنى للأجور، وفي حالة الأسرة مكونة من فردين يجب أن يكون الدخل الخاص بهم أقل مرة ونصف، أما إذا كانت الأسرة مكونة من 3 أو 4 أفراد يجب أن يكون الدخل الخاص بهم يساوي ضعف الحد الأدنى للأجور.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة الأسر المعوزة

يرجى تقديم تلك الأوراق عند التقديم على المنحة: