نزلها الآن قبل رمضان.. تردد قناة MBC3 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وتابع أهم البرامج الترفيهية

إن قناة MBC3 تعد من أقدم القنوات التي تعمل على تقديم عدد كبير من برامج الأنمي والبرامج الترفيهية للأطفال ولذا؛ لها قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي من الصغار والكبار أيضاً، بالإضافة إلى جودتها العالية وانتقاء أعمالها بما يتناسب مع محبي القناة ومتابعينها وربما يحقق الفائدة لهم من تعليمهم سلوكيات مفيدة، ولمعرفة تردد قناة MBC3 الجديد هو ما سيتم توضيحه في هذا المقال لذا تابعوا القراءة.

تردد قناة mbc3

يتاح للأفراد تنزيل القناة من خلال تردد قناة MBC3 الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة MBC3 على القمر نايل سات 11559 مع معدل الترميز 27500، ورمز الاستقطاب الرأسي، وجودة للقناة HD، ومعامل التصحيح للخطإ ⅚.

تردد قناة MBC3 على القمر عرب سات هو 11470، ومعدل الترميز 27500، ومعامل الاستقطاب رأسي، ثم معامل تصحيح خطأ ¾، وجودة HD.

كيفية ضبط تردد قناة MBC3

أما عن خطوات ضبط تردد قناة MBC3 على التلفزيون، يمكن ذلك بكل سهولة ويسر ما على الأفراد إلا القيام بالخطوات التالية: