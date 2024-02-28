رسميا.. حقيقة عطلة رسمية غدا يوم الأربعاء في العراق؟ لجميع الموظفين والمدارس

عطلة رسمية غدا يوم الأربعاء في العراق؟ هذا ما يتساءل عنه المواطنين في دولة العراق في ظل الشائعات التي تفيد بوجود إجازة في هذا اليوم، لذا كثر البحث من قبل الموظفين والطلاب عن حقيقة هذا الأمر أملًا منهم بوجود يوم راحة يتمتعون به وسط العائلة ولقضاء وقت فراغ بعيدًا عن ضغوط العمل، خاصةً أن هناك الكثير من المناسبات الدينية في هذا الوقت بالتحديد كما من المحتمل وجود يوم عطلة وطني أو حدث لا يعلمون به، لذلك هناك الكثير من التساؤلات حول الأمر وفيما يلي نستعرض حقيقة تلك الأنباء المتداولة عبر المنصات الاجتماعية.

عطلة رسمية غدا يوم الأربعاء في العراق؟

تعرض العاملين بالدولة لشائعة وجود عطلة رسمية غدا يوم الأربعاء في العراق وهو اليوم الموافق 28 من شهر فبراير الجاري، حيث يريدون التأكد إذا كانت هذه الأقاويل حقيقية أم شائعة وهل هناك بالفعل إجازة رسمية هذا اليوم، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي إعلان من الجهات المختصة وطرح معلومات بشأن هذا الأمر حتى الآن، والتي بدورها لم تثبت أو تنفي أي نوع من أنواع العطلات هذا الأسبوع، حيث لا يتوافق يوم الأربعاء مع أي مناسبة دينية أو وطنية، لذلك فإن هذه الأنباء تعتبر كاذبة وليس لها أي تأثير على مسيرة العمل غدا الأربعاء في كل محافظات العراق.

موعد إجازات دولة العراق لسنة 2024

هناك مجموعة من العطل الرسمية والاجازات الوطنية المتبقية لهذا العام 2024 تتمثل في:

عيد النوروز في يوم 21 مارس.

عيد الفطر المبارك 10 أبريل.

عيد العمال 1 مايو.

عيد الأضحى المبارك 16 يونيو.

رأس السنة الهجرية 17 يوليو.

عاشوراء 16 يوليو.

كما إنه قد تختلف تواريخ العطل الدينية قليلاً حسب التقويم الهجري، فيما إنه قد تم التأكد من الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة مثل المواقع الرسمية للحكومة العراقية أو وسائل الإعلام الموثوقة، ولا تنتشر الشائعات دون التأكد من صحتها، وخطط لرحلاتك وعطلاتك مسبقًا مع مراعاة تواريخ العطل الرسمية المعلنة لسنة 2024، حسب ما أعلنته الحكومة عبر موقعها الإلكتروني، وصفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا.