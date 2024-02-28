eFootball 2024 يطلق حزمة أساطير كرة القدم.. 10 آلاف كوينز مجاناً ومكافآت خرافية في انتظار اللاعبين

في تحديث مثير للإعجاب، أعلنت Konami عن إطلاق حزمة أساطير كرة القدم الجديدة في لعبتها الشهيرة eFootball 2024، موجهة دعوة ذهبية لعشاق اللعبة لتحديث نسخهم والغوص في عالم كرة القدم الرقمية بمستوى جديد كلياً، مع عشرة آلاف كوينز مجانية وفرصة لضم لاعبين أساطير إلى الفرق، يبدو أن هذا التحديث سيغير قواعد اللعبة بالفعل.

أبرز بكجات الأسطورية في اي فوتبول 2024 Mobile

في لعبة eFootball PES 2024 Mobile، الباكات الأسطورية تعتبر من الأشياء المميزة جدًا التي تسمح لك بإضافة لاعبين أسطوريين لفريقك، ومن بين هذه الباكات، هناك واحد يلفت الانتباه بشكل خاص وهو باك الإيبك الذي يجمع نجوم من خط وسط الدوري الإيطالي.

روبرتو باجيو من يوفنتوس، يلعب في مركز خط الوسط المهاجم وقوته تصل إلى 103، باجيو معروف بتمريراته الدقيقة، مهاراته في المراوغة، وقدرته على تسديد الكرة بشكل ممتاز. فرانك ريكارد من AC ميلان، يشغل مركز خط الوسط المدافع وقوته تصل إلى 102، ريكارد متميز بقدرته على اعتراض الكرات وقطعها، مما يجعله إضافة مهمة للدفاع. ماسيمو أمبروسيني من AC ميلان، يلعب كخط وسط ارتكاز وقوته تصل إلى 100، أمبروسيني يتميز بلعبه المتوازن والقوي في وسط الملعب، مساعدًا فريقه على السيطرة على اللعب.

تحديثات وهدايا eFootball 2024 Mobile

في آخر التحديثات للعبة eFootball 2024 Mobile، تم إعلان مجموعة من الهدايا والأحداث المثيرة التي من شأنها أن تعزز تجربة اللاعبين بشكل كبير

يشهد التحديث إطلاق حملة جديدة توفر بطاقات تدريب مع GP وCoins مجانية، مما يتيح للاعبين تحسين مهارات فرقهم وتعزيز قوتهم في المنافسات.

اللاعبون الذين يفوزون في أول مباراة أونلاين ضد لاعب آخر سيحصلون على 50 Coins مجانية.

هذا الحدث فرصة رائعة لمحبي الدوري الإيطالي وعشاق كرة القدم للمنافسة وكسب جوائز قيمة.

هناك إشارات إلى إمكانية إطلاق مهام جديدة خاصة باللعبة، والتي من شأنها أن توفر للاعبين مزيدًا من التحديات والفرص لكسب جوائز إضافية.

شحن كوينز في eFootball PES 2024 لأجهزة الأيفون والأندرويد

للراغبين في تعزيز تجربتهم في لعبة eFootball PES 2024 عبر شحن الكوينز، يمكن اتباع الخطوات الأتية لإجراء الشحن بسهولة على كل من أجهزة الأيفون والأندرويد: