هسة.. Link الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الرسمية

الكثير من المواطنين في دولة العراق يبحثون عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وهذا ما أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق في الأيام الماضية، وهذا ما تعمل به الرعاية الاجتماعية العراقية لمساعدة الأسر المحتاجة ذوي الطبقة السفلى، وأوضحت أنه سيتم ظهور أسماء المشمولين في الوجبة السابعه في الأيام القادمة، وهذا ما سيتم توضيحه لحضراتكم في السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن عن إمكانية الاستعلام للمواطنين عن الأسماء المشمولة في الوجبة الأخيرة 2024 من خلال المنصة الإلكترونية مظلتي، وهو من المفترض أنه سيتم ظهور كافة الأسماء المشمولة خلال الفترة المقبلة، والآن سيتم توضيح كافة التفاصيل عن الاستعلام لأسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة، والتي تكون كالآتي:

الدخول على منصة مظلتي. إدخال اسم المستفيد. إدخال رقم الهوية الساري. يتم على الفور تحديد الوجبة الغذائية والدفعة التي عليها الدور في والتي تكون “الوجبة الأخيرة”. إدخال جميع التفاصيل الخاصة ب المتقدم والنقر على زر “تنزيل”. وفي النهاية سوف يتم استخراج الكشوفات النهائية.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية لابد من أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

من الازم أن يكون المتقدم مقيم دائم في العراق.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18عام ولا يزيد عن 60عام.

لابد من وجود حساب بنكي فعال لتلقي الدفعات الشهرية.

يتوجب على المواطن تقديم هويته الوطنية السارية، إضافة إلى تقديم بطاقة السكن وشهادات الميلاد لأفراد الأسرة، كما يلزم تقديم استمارة الالتحاق ببرنامج الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مستند يثبت المرتب، وهذا ما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وأنه سيتم نشر أسماء الفئة الأخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية قريبًا بعد انتهاء عملية فرز الأسماء.