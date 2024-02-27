مسابقة البريد للتوظيف.. رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 بالخطوات وموعد اعلان نتائج المسابقة

هل ترغب في معرفة إذا كنت قُبلت في وظائف البريد المصري؟ الآن تحقق من النتائج من خلال رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024، الذي حدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم تحديد موعد محدد للاستعلام عن النتائج؛ للتسهيل على جميع المتقدمين والحصول على المعلومات بسرعة وسهولة دون أي تأخير، تعرف على المزيد عن موعد إعلان النتائج وخطوات الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت في هذا المقال.

رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

وفر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024، من “هنا“؛ ليتمكن المتقدمين من الاستعلام عن أسمائهم في المقبولين للوظائف، وإليك خطوات الاستعلام عن النتيجة:

زر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية. اختر “استعلام” من القائمة المنسدلة. حدد الوظيفة التي تقدمت لها. أدخل البيانات المطلوبة، مثل رقم الطلب، والرقم القومي. اضغط على “استعلام”. في حالة قبولك، سيظهر لك موعد محدد لإجراء الاختبار في الجهاز المركزي، أما إذا لم تظهر النتيجة، ستجد رسالة “حاول في وقت آخر”.

موعد إعلان نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري

مع انتهاء مرحلة التقديم على وظائف البريد المصري، يزداد توقع المتقدمين لمعرفة النتائج، وتُجرى عملية فرز الطلبات حاليًا، ومن المفترض أن تستمر من 10 إلى 45 يومًا من تاريخ إغلاق باب التقديم، وبعد انتهاء عملية الفرز، ستُعلن النتائج رسميًا، وفي حال تم رفض طلبك، ستظهر لك رسالة “حاول مرة أخرى” على الشاشة، وسيُحدد موعد لاختبار المقبولين في الجهاز المركزي، وذلك في الفترة من 28 فبراير الحالي إلى 3 مارس القادم، وجاءت وظائف البريد المصري المتاحة، كالتالي: