“قبل رمضان” موعد صرف معاشات شهر مارس 2024…. ورابط الاستعلام عن الزيادة الجديدة

بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، والذي يترقبه ملايين المستفيدين من أصحاب المعاشات خاصة في هذه الأيام قبل حلول شهر رمضان المبارك، وشراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة…..

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يترقب حوالي ما يقرب من 10 ملايين و717 ألف مواطن مصري من اصحاب لمعاشات، موعد صرف معاشات شهر مارس 2024،والتي من المقرر أن يبدأ صرفها للمواطنين بداية من يوم الجمعة 1 مارس 2024، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك والمحافظ الالكترونية وفرع بنك ناصر الاجتماعي، على أن يتم صرف المعاشات من مكاتب البريد المصري بداية من يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024.

جدول صرف معاشات مارس 2024

صرف معاشات شهر مارس 2024 لأصحاب المعاشات الأكثر من 1000 جنيه خلال يومي 3، 4 مارس 2024.

صرف معاشات شهر مارس 2024 لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه. يومي 5،6 مارس 2024.

أما للأشخاص التي تتقاضى معاشات أكثر من 3000 جنيه سوف يكون موعد صرفهم في 7، 8 مارس 2024.

رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر مارس 2024

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن زيادة معاشات شهر مارس 2024، والتي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال اتباع السطور التالية.