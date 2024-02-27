مساعدات مالية وعينية وعلاجية.. مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تعلن عن شروط الحصول على الدعم لعام 1445

تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من المساعدات، بما في ذلك المساعدات العينية العلاجية والمالية للمواطنين، وهذه المساعدات تقدم فقط للمحتاجين الذين يتم اختيارهم وفقاً لمجموعة من الشروط المحددة، بهدف ضمان حياة كريمة للجميع في البلاد، وفيما يلي نظرة عامة على شروط الحصول على دعم من مؤسسة عبد العزيز بن فهد.

متطلبات الحصول على الإعانات

للتمتع بالدعم من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، يجب على المتقدم أن يكون مقيماً بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، كما يشترط أن يكون هناك احتياج كبير للمساعدة من جانب المتقدم، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة مقتصرة فقط على المواطنين السعوديين.

أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد مجموعة متنوعة من المساعدات، وتشمل ما يلي:

مساعدة مالية: تقدم للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لهم.

تقدم للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لهم. مساعدة علاجية: تقدم للمواطنين السعوديين الذين يحتاجون إلى تغطية تكاليف العلاج لأمراض مزمنة أو خطيرة.

تقدم للمواطنين السعوديين الذين يحتاجون إلى تغطية تكاليف العلاج لأمراض مزمنة أو خطيرة. مساعدة عينية: تتضمن توفير الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

خطوات التقديم للحصول على مساعدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لعام 1445

تعليمات التقديم للحصول على دعم من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تشمل الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد عليك إما إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب سابق أو تسجيل الدخول إدخال بيانات الطلب مثل الاسم الرباعي، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، المهنة، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، المنطقة الإدارية، ونوع المساعدة المطلوب رفع المستندات الأساسية المطلوبة مثل الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة الميلاد، وشهادة الزواج أو شهادة الطلاق في حال وفاة رب الأسرة، يتعين تقديم صورة من شهادة الوفاة في حال وجود عجز، يرجى رفع نسخة من شهادة العجز أو شهادة المرض النقر على “تقديم الطلب”

الآن لا يتبقى عليك سوى الصبر وانتظار الرد من القائمين على مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.