صدرت الآن الوجبة السابعة molsa.gov.iq  اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ربطط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق، جزءًا هامًا من جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع،و تهدف هذه الرعاية إلى توفير الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للأفراد والأسر الذين يعانون من ظروف صعبة، وتحاول الحكومة العراقية التأكد من أن المشمولين بالرعاية الاجتماعية يتلقون الدعم اللازم وفقًا لاحتياجاتهم وواجباتها تجاههم، ويتم تنفيذ هذه البرامج والخدمات عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات أخرى ذات صلة في جميع محافظات العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

تشمل فئات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق مجموعة واسعة من الأشخاص، بما في ذلك:

1. الأسر ذات الدخل المحدود، يتم تقديم الدعم المالي والمعونة للأسر التي تعاني من ضيق الحالة المادية وتفتقر إلى الموارد الأساسية.

2. الفقرا، يتم توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمحرومة من الفرص الاقتصادية، وتشمل ذلك الأراضي الريفية والمناطق الحضرية المهمشة.

3. الأرامل، يتم تقديم الدعم والمساعدة للنساء الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن ويعانين من صعوبات مالية واجتماعية.

4. كبار السن، يتم توفير الرعاية والدعم للمسنين الذين يعانون من صعوبات صحية واجتماعية ويحتاجون إلى رعاية خاصة.

5. ذوي الاحتياجات الخاصة: يتم توفير الدعم والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.

رابط المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية 2024: