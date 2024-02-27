اعرف نتيجتك الآن …رابط نتيجة مسابقة وظائف المصري 2024 عبر البوابة الإلكترونية بوابة الوظائف الحكومية

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن وظائف خالية في البريد المصري لهذا العام من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم فتح باب التقديمات يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2024 والذي استمر حتى يوم 15 فبراير الجاري، وبعد انتهاء فترة التقديمات ارتفعت معدلات البحث من قبل المتقدمين عن رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024، ومن المقرر أنه بعد انتهاء التقديمات تمت مرحلة فرز الطلبات المقدمة ومراجعتها داخل الجهاز المركزي، ومن المقرر أنه يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

أتاحه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد انتهاء مرحلة التقديمات مرحلة فرز الطلبات رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024، وهذا الرابط يُمكن جميع المتقدمين معرفة النتيجة، لذلك يمكنك الدخول عبر الرابط الإلكتروني لمعرفة نتيجتك بكل سهولة ولكن باتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لمنصة الوظائف الحكومية من هنا ثم قم باختيار أيقونة وظائف البريد المصري 2024. بعد ذلك قم بمدونة البيانات المطلوبة عبر الرابط من الرقم القومي ورقم الطلب المقدم. ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن مسابقة وظائف البريد المصري.

موعد اعلان نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

تتضمن مسابقة وظائف البريد المصري 2024 العديد من الوظائف المتعددة التي تتمثل في “اخصائي مكتب بريد، اخصائي خدمة عملاء، مهندس تشغيل وسائل النقل، مهندس ميكانيكي سيارات، مهندس تخطيط النقل ومهندس كهرباء”، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحد أقصى اول شهر أبريل من العام الجاري.

ما هي شروط القبول في مسابقه وظائف البريد المصري 2024؟

الاستحقاق وظائف البريد المصري 2024 يجب أن تتوافر بعض الشروط التي نصت عليها الجهاز المركزي للتنظيم والاداره وهذه الشروط تتضمن “مصري الجنسيه، ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وتقدير المؤهل الدراسي بحد ادنى جيد”، ومن المقررأيضًا أنه بعد قبولك يتم خضوعك للامتحانات الالكترونية التي يتم إعلانها من قبل منصة الوظائف الحكومية و تستهل هذه الامتحانات يوم 28 فبراير وتستمر حتى ثلاثة مارس المقبل.