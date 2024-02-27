ثبت تردد قناة أون تايم سبورتس نايل سات الناقلة مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة.. انسي الكافيه وتابع الماتش من بيتك

متابعي القلعة الحمراء يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة أون تايم سبورتس، وذلك من أجل متابعة مباراة اليوم بين الأهلي وبلدية المحلة، ونذكر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وتردد القناة، بالإضافة إلى ترتيب الأهلي، فتابعوا معنا عبر موقع البديل.

تردد قناة أون تايم سبورتس

يواجه اليوم المارد الأحمر مواجهة مؤجلة من الأسبوع الخامس لعمر الدوري بينه وبينه بلدية المحلة، حيث استاد القاهرة الدولي هو الحاضن لمباراة اليوم، وتُنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس، وهي واحدة من ضمن القنوات المصرية الرياضية المسؤولة عن إذاعة المباريات والأحداث الرياضية في الجمهورية، والقناة موجودة على النايل سات، حيث يأتي التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11862.

استقطاب القناة: رأسي.

معدل الرمز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: مفتوح.

حيث تُنقل المباراة بين الأهلي وبلدية المحلة على هذه القناة، حيث يسبق القناة استوديو تحليلي به كوكبة من النجوم المصريين، وسيتم إذاعة المباراة بجودة عالية على شاشتها، وهي قناة مصرية مقرها “القاهرة”.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة اليوم

وضحنا لكم تردد قناة أون تايم سبورتس والتي تنقل مباراة الأهلي اليوم أمام بلدية المحلة، والجدير بالذكر أن الظهور الأخير للأهلي كان مع سموحة والذي تعادل معه سلبيًا، ويدخل المباراة وهو محتل المركز العاشر بالترتيب ورصيده 14 نقطة، حيث المباراة في الموعد التالي: