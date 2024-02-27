قنوات ناقلة لمسلسلات رمضان … تردد قناة الحياة الناقلة لمسلسلات رمضان

تعتبر قناة الحياة هي من ضمن القنوات التابعة لشبكة المتحدة للإعلام، والتي تتميز بعرض مسلسلات خلال الموسم الرمضاني الجديد ويتابعها الملايين من الأشخاص، وسيتم عرض عليها افضل المسلسلات خلال شهر رمضان ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تردد قناة الحياة الناقلة لمسلسلات رمضان.

قناة الحياة الناقلة لمسلسلات رمضان

تم بداية بثها منذ اكثر من خمسة عشر سنه ويتابعها الكثير وتتميز بعرضها أقوى البرامج والمسلسلات، ومن ضمن المسلسلات التي تعرض على شاشتها برمضان:

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

سيتم عرض ايضًا مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم حيث انها تتعرض لبعض من المشاكل.

مسلسل مسار إجباري وهو لكل من أحمد داش وبسمة.

يعرض عليها كامل العدد بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

إمبراطورية ميم للفنان البارع في عمله خالد النبوي ونور خالد النبوي.

عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني.

كما يعرض المسلسل الالكثر شعبية والتي يبحث عنه الكثير وهو حق عرب بطولة أحمد العوضي.

بابا جه بطولة أكرم حسني وهو مسلسل كوميدي.

الكبير أوي الجزء الثامن بطولة أحمد مكي.

صدفة بطولة ريهام حجاج وعصام السقا وسلوى خطاب.

محارب بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر.

بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة.

سيعرض ايضًا مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز.

جودر بطولة ياسر جلال وهو مسلسل تاريخي.

صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق.

تردد قناة الحياة الجديد 2024

يمكننا ان نتابع قناة الحياة ومشاهدة محتواها والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وهو كما يلي: