دعم حكومي برمضان … حقيقة منحه 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر رمضان

يبحث الكثير عن منحه 100 جنيه على بطاقته التموينية بسبب ما تردد عن توقف صرف المنحة فقد نفت مصادر موثوقة بوزارة التموين كافة المعلومات وتم تنفيذ منحة وزارة التموين مؤخراً، ومن خلال مقالنا سنتعرف على منحه 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر رمضان.

منحه 100 جنيه ببطاقة التموين

يبحثون عن كيفية إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح رابط التسجيل الإلكتروني لكل من الراغبين في الحصول على البطاقة التموينية ويعتبر برنامج البطاقة التموينية هو من ضمن دعم غذائي أساسي يعمل على خدمة الأسر ذات الإعاقة والأسر الفقيرة، وهو انه سيتم تمكين الناس من الحصول على المواد الغذائية الأساسية وسيتم إضافة 100 جنيه إلى البطاقة التموينية.

تعمل الحكومة على تلبية احتياجات السكان من المواد الغذائية وسيتم توزيعها عبر منافذ التموين بشكل شهري خلال خطتها المحددة و وانها تغطي الدرجة الأولى 200 جنيه للبطاقات التي بها عائلتان أو ثلاث عائلات، و300 جنيه للبطاقات التي يزداد بها الافراد.

التسجيل للحصول على الـ 100 جنيه على البطاقة التموينية